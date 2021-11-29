Япония объявила о закрытии границ для иностранцев. В декабре там пройдёт финал Гран-при

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев начиная с 30 ноября. Так в стране отреагировали на распространение нового штамма коронавируса. Об этом сообщает японское издание Tokyo-sports.

По словам чиновника, закрытие границ представляет собой временную меру. В то же время не уточняется, когда соответствующие ограничения будут сняты.

С 9 по 12 декабря в Осаке (Япония) должен пройти финал Гран-при по фигурному катанию. На данный момент неизвестно, какова будет судьба турнира с учётом новых ограничений.

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