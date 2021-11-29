Ирина Слуцкая ответила подписчице, заявившей, что Туктамышева не должна ехать на Олимпиаду

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая отреагировала на комментарий подписчицы о перспективах Елизаветы Туктамышевой.

Слуцкая опубликовала пост об итогах Гран-при России, и одна из подписчиц написала: «На Олимпиаду должны ехать Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, кто делает четверные. У Туктамышевой нет прыжка в четыре оборота, сколько лет выше второго места не занимает».

Ирина ответила: «Туктамышева тоже достойна. Вы, наверное, забыли, что Лиза чемпионка Европы и мира».

На прошедшем этапе Гран-при в Сочи россиянки заняли весь пьедестал. Победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Майя Хромых.

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