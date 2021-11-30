Елизавета Туктамышева: пора домой

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии из самолёта по завершении этапа Гран-при в Сочи.

«Пора домой», — подписала снимки спортсменка.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

На прошедшем этапе Гран-при в Сочи россиянки заняли весь пьедестал. Победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Майя Хромых.

Сразу пять российских фигуристок вышли в финал серии Гран-при сезона-2021/2022. По два этапа выиграли Камила Валиева и Анна Щербакова. Также получили необходимую сумму баллов за призовые места Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная.

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