Елизавета Туктамышева: пора домой

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии из самолёта по завершении этапа Гран-при в Сочи.
«Пора домой», — подписала снимки спортсменка.
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
На прошедшем этапе Гран-при в Сочи россиянки заняли весь пьедестал. Победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Майя Хромых.
Сразу пять российских фигуристок вышли в финал серии Гран-при сезона-2021/2022. По два этапа выиграли Камила Валиева и Анна Щербакова. Также получили необходимую сумму баллов за призовые места Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная.
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