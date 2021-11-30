Канадский фигурист назвал главных фаворитов финала Гран-при в парном катании

Канадский хореограф Эшер Хилл и фигурист Дилан Москович в эфире CBC Sports прокомментировали победу россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при в Сочи.
«Мишина и Галлямов — действующие чемпионы мира. Они были главными фаворитами, но стали вторыми в короткой программе», — сказал Хилл.
«Я был удивлён, что Мишина не смогла чисто выполнить тройной прыжок в короткой программе. Обычно она очень стабильна. Но они показали опыт. Их пара уже не так молода и свежа, хотя, конечно, они всё равно такими являются. Они смогли собраться и мощно откатать произвольную программу. Они стали ведущей российской парой в этом олимпийском сезоне. Мне нравится, как эта пара прогрессирует. У них есть всё, и они знают, что нужно делать. В финале Гран-при главными фаворитами будут Мишина / Галлямов и Суй Вэньцзин / Хань Цун», — заявил Москович.
«Они очень сильны. Думаю, и на Олимпиаде они будут главными фаворитами», — отметил Хилл.
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