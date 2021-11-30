Дилан Москович сравнил выступление Павлюченко и Ходыкина с ломбардом и пиццерией

Канадский фигурист Дилан Москович в эфире CBC Sports прокомментировал выступление российской пары Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин на этапе Гран-при в Сочи. Дуэт занял второе место.

«Их выступление похоже на ломбард. Мы видим какую-то мешанину: посмотрите сюда, а теперь сюда, вот что у нас есть. Хотите это? Это не сочетается, но мы всё равно сделаем. Интересная пара. Они делают так много сложных вещей: тройной тулуп — тройной тулуп — двойной тулуп. Невероятно! Это так тяжело. Это и одному сделать сложно, а с партнёром…

В их выступлении много «грязных» моментов, но и немало интересного. У них сложная программа, мне нравится этот инновационный подход. Они пробуют многие уникальные вещи, но смотреть было бы легче, если бы они подчистили все огрехи. А момент, когда он подбросил партнёршу, поймал и потом прокрутил её на руке? Это было похоже на пиццерию. Не назову их топ-парой, но я их фанат», — сказал Москович.

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