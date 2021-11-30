Советская вице-чемпионка мира заявила, что Россия убивает фигурное катание

Серебряный призёр чемпионата мира 1984 года в женском одиночном катании Анна Леванди (в девичестве Кондрашова) заявила, что Россия убивает фигурное катание. В настоящее время Леванди работает тренером в Эстонии.

«Моего сына, я уверена, в России не приняли бы ни в одну школу фигурного катания. Но могу точно сказать, что такого «материала», как у вас в стране, нет нигде в мире. Поэтому я и сказала, что со страной, где спорт с самых первых шагов поставлен на профессиональный уровень, соревноваться просто бессмысленно.

Да, это в какой-то степени убивает фигурное катание как вид спорта, в остальных странах люди просто перестают приводить своих детей на катки. Но это данность, которую невозможно изменить», — приводит слова Леванди «RT на русском».

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