Алина Загитова: я завоевала золото ЧМ с помощью миланского быка и усиленной работы

Олимпийская чемпионка – 2018 в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала о событиях, которые предшествовали её победе на чемпионате мира 2019 года. По словам спортсменки, ей помог ритуал — она прокрутилась на изображении быка в центре галереи в Милане.
«Согласно миланской традиции, нужно загадать желание и прокрутиться на изображении быка. После того, как я проиграла на чемпионате мира 2018 года, именно на этом месте я загадала желание о том, чтобы обязательно выиграть следующий. И действительно, с помощью миланского быка и усиленной работы я завоевала золото на следующем чемпионате мира в Японии. Спасибо тебе, миланский талисман удачи», — написала Загитова в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
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