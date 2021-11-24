Алина Загитова: помните мой образ в 2019 году?

Олимпийская чемпионка – 2018 в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фото с премии «Женщина года» – 2019.
«Вчера прошла премия Glamour Russia. Помните мой образ в 2019 году?» — обратилась Алина к подписчикам в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.
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