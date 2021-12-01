Татьяна Навка оценила новый номер Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новый номер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, который те продемонстрировали в рамках телепроекта «Ледниковый период». Медведева и Милохин предстали в образах Кая и Герды из сказки «Снежная королева».

«Я больше в поддержку хочу сказать как раз, потому что Даня вытянул её, настоящий мужик. Такая сегодня была заявка на произвольный танец! Есть пары, где и девочка прекрасно катит, и мальчик уверенно стоит на ногах, например, Волосожар — Федотов. Бывают такие программы, когда всё супер, девочка может создать тонкость. Но здесь я вижу больше одиночников. Были у них крутые номера, когда всё красиво прикрывалось и мы видели, какие потрясающие вещи делает Даня.

Но сегодня что-то было не так, может, в самой постановке. Действительно, не сговариваясь все судьи поставили такие оценки. Ощущение нам не передалось. Может, по телевизору будет лучше. Очень крутые элементы, вращение, от которого мы все охнули. Даня, ты крутой, молодчина. Не расстраивайтесь», — цитирует Навку «Спорт-экспресс».

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