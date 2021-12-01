В Китае за два месяца до старта Олимпиады отменены соревнования по фигурному катанию

Ассоциация фигурного катания Китая выступила с неожиданным заявлением о переносе чемпионата Китая по фигурному катанию из-за распространения нового штамма COVID-19.

«В связи с недавним ростом заболеваемости в стране, в целях эффективной защиты здоровья спортсменов, тренеров, судей и персонала, в соответствии с последними требованиями профилактики эпидемий и борьбы с ними после тщательного анализа было принято решение о переносе чемпионата Китая по фигурному катанию сезона-2021/2022, который был запланирован с 6 по 12 декабря.

Новая дата проведения мероприятий будет сообщена позднее с учётом эпидемиологической ситуации», — говорится в опубликованном пресс-релизе в «твиттере» IFS Magazine.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года. Уже известно, что иностранные болельщики на них допущены не будут.