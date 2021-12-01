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Елизавета Туктамышева показала, как изменилась за 10 лет. Фото

Елизавета Туктамышева показала, как изменилась за 10 лет. Фото
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева показала в «сториз» своего «инстаграма», как она изменилась за 10 лет. Спортсменка перепостила две фотографии из 2011 года и две из 2021-го.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

На прошедшем этапе Гран-при в Сочи россиянки заняли весь пьедестал. Победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Туктамышева, третьей стала Майя Хромых.

Сразу пять российских фигуристок вышли в финал серии Гран-при сезона-2021/2022. По два этапа выиграли Камила Валиева и Анна Щербакова. Также получили необходимую сумму баллов за призовые места Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная.

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