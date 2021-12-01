Диана Дэвис и Глеб Смолкин снялись с турнира в Хорватии

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, снялись с турнира серии «челленджер» под названием Golden Spin of Zagreb. Соревнования пройдут в Загребе (Хорватия) с 7 по 11 декабря.

Изначально фигуристы были заявлены на турнир, теперь их нет в заявке на официальном сайте ISU. В турнире примут участие два российских танцевальных дуэта: Аннабель Морозов/Андрей Багин и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Напомним, 18-летняя Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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