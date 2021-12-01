Николай Морозов вошёл в тренерский штаб дуэта Степанова/Букин

Известный специалист Николай Морозов рассказал о переходе в тренерский штаб многократных призёров чемпионата Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина.

Идея совместной работы обговаривалась ещё год назад, но из-за пандемии реализовать задуманное не получилось.

«На сегодняшний день в фигурном катании стало невозможно добиваться высокого результата, если работаешь в маленькой команде. В своё время в танцах на льду блестяще реализовали идею большого тренерского коллектива Марина Зуева и Игорь Шпильбанд, благодаря чему в танцах на льду произошла настоящая революция, сейчас по той же схеме работает в Монреале школа Дюбрей — Лозона.

Мне очень нравится, как работают со своими спортсменами Ира Жук и Александр Свинин, у них большое количество пар, с которыми они прекрасно справляются. Точно так же мне нравится, как работает Алексей Горшков, у которого сейчас катается моя дочь и которому помогаю я сам, и мы планируем, что в самое ближайшее время Алексей со своими спортсменами тоже присоединится к команде, и мы будем тренировать своих спортсменов на одном льду», — приводит слова Морозова RT.