«Повеселились от души». Камила Валиева — о съёмках в шоу «Вечерний Ургант»

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала о съёмках программы «Вечерний Ургант».

В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла два этапа Гран-при, отобралась в финал серии и переписала на себя все мировые рекорды по сумме баллов — в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух выступлений.

«Мой первый и супервесёлый выход к «Вечернему Урганту». Повеселились от души, одна игра чего стоила. А фотосессия какая!

Моим фанатам отдельное спасибо за баннер с поддержкой! Вы лучшие!



Всем советую посмотреть в эту пятницу, 3 декабря, на Первом канале в 23:20. Вам понравится.

Иван Ургант, спасибо за приглашение», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Камилы Валиевой в «Инстаграме».