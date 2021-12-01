«Повеселились от души». Камила Валиева — о съёмках в шоу «Вечерний Ургант»
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15-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала о съёмках программы «Вечерний Ургант».
В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла два этапа Гран-при, отобралась в финал серии и переписала на себя все мировые рекорды по сумме баллов — в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух выступлений.
«Мой первый и супервесёлый выход к «Вечернему Урганту». Повеселились от души, одна игра чего стоила. А фотосессия какая!
Моим фанатам отдельное спасибо за баннер с поддержкой! Вы лучшие!
Всем советую посмотреть в эту пятницу, 3 декабря, на Первом канале в 23:20. Вам понравится.
Иван Ургант, спасибо за приглашение», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Камилы Валиевой в «Инстаграме».
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