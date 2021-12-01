Алина Загитова призналась, что в детстве семь раз бросала фигурное катание
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Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном катании Алина Загитова проверила, как хорошо её знают болельщики. В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» фигуристка привела три «факта» о себе, предложив подписчикам угадать, что из названного правда.
Выбрать предстояло из трёх «фактов»: «Мне больше нравятся платья ниже колена», «В детстве я пыталась бросить фигурное катание семь раз», «Мой любимый цвет — оранжевый».
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
Через некоторое время титулованная спортсменка опубликовала правильные ответы: «Платья выше колена. Семь раз бросала спорт. Обожаю синий».
Загитова является первой в истории России и второй в мире фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в фигурном катании.
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