Алина Загитова призналась, что в детстве семь раз бросала фигурное катание

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном катании Алина Загитова проверила, как хорошо её знают болельщики. В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» фигуристка привела три «факта» о себе, предложив подписчикам угадать, что из названного правда.

Выбрать предстояло из трёх «фактов»: «Мне больше нравятся платья ниже колена», «В детстве я пыталась бросить фигурное катание семь раз», «Мой любимый цвет — оранжевый».

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Через некоторое время титулованная спортсменка опубликовала правильные ответы: «Платья выше колена. Семь раз бросала спорт. Обожаю синий».

Загитова является первой в истории России и второй в мире фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в фигурном катании.