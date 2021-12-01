Алина Загитова пожелала российским хоккеистам защитить титул на Олимпиаде-2022

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» поздравление со Всероссийским днём хоккея.
«Говорят, что хоккей — это про силу, а фигурное катание — про искусство. Я считаю, что во многом наши зимние виды спорта похожи. И объединены они не только коньками и льдом. Хоккей — это, безусловно, тоже искусство, искусство игры!
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Любовь к этому виду спорта мне привил отец ещё с детства: он научил меня не сдаваться, играть в команде, тренировал силу воли. Всё время с радостью бежала на матчи, наблюдала за манёвренностью игроков, которой позавидует любой фигурист, а игру смотрела как крутейший блокбастер.
Так у меня и появилась вечная любовь ко льду: даже на Олимпиаде-2018 фигурное катание и хоккей завоевали золото вместе!
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В день рождения хоккея я хочу пожелать нашим ребятам из сборной будущих побед, и главное — защитить наши золотые медали на Олимпиаде в Пекине! С днём хоккея вас, друзья», — написала Загитова.
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
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