Валиева, Щербакова, Косторная, Хромых и Иван Ургант оказались на одном фото

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова, Алёна Косторная и Майя Хромых оказались на одном фото с известным российским ведущим Иваном Ургантом. Спортсменки пришли на съёмки телепередачи «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» команды Этери Тутберидзе.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Всех люблю — красотки. Анна самая стильная».
«Майя милая, выглядит, как и должна выглядеть девушка в 15 лет. Анечка самая стильная, лучшая!»
«Анечка Щербакова очень стильная! Никакого перебора».
«Алёна такая куколка маленькая, а на льду она выглядит взрослой и высокой».
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