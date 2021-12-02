Валиева, Щербакова, Косторная, Хромых и Иван Ургант оказались на одном фото

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова, Алёна Косторная и Майя Хромых оказались на одном фото с известным российским ведущим Иваном Ургантом. Спортсменки пришли на съёмки телепередачи «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» команды Этери Тутберидзе.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Всех люблю — красотки. Анна самая стильная».

«Майя милая, выглядит, как и должна выглядеть девушка в 15 лет. Анечка самая стильная, лучшая!»

«Анечка Щербакова очень стильная! Никакого перебора».

«Алёна такая куколка маленькая, а на льду она выглядит взрослой и высокой».

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