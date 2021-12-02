Президент ФФККР Александр Горшков ответил, можно ли перенести финал Гран-при в Россию

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что вариант с переносом финала Гран-при из Осаки (Япония) в Сочи не рассматривается. Ранее сообщалось, что финал Гран-при, запланированный на период с 9 по 12 декабря, решили отменить из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса.

«Вариант с переносом в Сочи не рассматриваем, ведь до финала Гран-при осталось несколько дней», — приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».

Ожидается, что официально об отмене финала Гран-при объявят в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев с 30 ноября. Так в стране отреагировали на распространение нового штамма коронавируса.

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