Президент ФФККР Александр Горшков ответил, можно ли перенести финал Гран-при в Россию

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что вариант с переносом финала Гран-при из Осаки (Япония) в Сочи не рассматривается. Ранее сообщалось, что финал Гран-при, запланированный на период с 9 по 12 декабря, решили отменить из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса.
«Вариант с переносом в Сочи не рассматриваем, ведь до финала Гран-при осталось несколько дней», — приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».
Ожидается, что официально об отмене финала Гран-при объявят в ближайшее время.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев с 30 ноября. Так в стране отреагировали на распространение нового штамма коронавируса.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 декабря 2021
-
11:07
-
10:40
-
10:32
-
09:56
-
08:38
-
07:52
-
07:47
-
07:26
- 1 декабря 2021
-
23:50
-
21:36
-
21:21
-
21:11
-
19:27
-
18:47
-
18:11
-
18:01
-
15:22
-
14:51
-
14:50
-
14:44
-
14:07
-
13:37
-
13:01
-
12:27
-
11:34
-
11:05
-
10:59
-
10:43
-
10:38
-
09:43
-
09:28
-
09:12
-
08:00
-
07:49
-
07:44