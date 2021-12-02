Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова отреагировала на отмену финала Гран-при по фигурному катанию

Татьяна Тарасова отреагировала на отмену финала Гран-при по фигурному катанию
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение организаторов отменить Гран-при по фигурному катанию. Турнир должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.

«Ну отменят финал Гран-при — ничего страшного. Мы никак не можем на это повлиять, можем только подчиниться тому решению, которое примут в Японии. Не важно, сколько фигуристок должны были представить Россию на этом турнире, потому что у нас большая команда.

Это очень серьёзный вопрос, а не просто отмена финала Гран-при. Соревнования отменяются из-за болезни всего мира. Все будут продолжать готовиться к более серьёзным турнирам через свои национальные соревнования. У нас профессиональные тренеры, поэтому отмена финала никак не повлияет на процесс подготовки к Олимпийским играм», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021