Тамара Москвина нашла позитив в отмене финала Гран-при по фигурному катанию

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала решение организаторов отменить Гран-при по фигурному катанию. Турнир должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.

Москвина заметила, что в отмене финала Гран-при есть и позитив. По её словам, теперь можно спокойно готовиться к чемпионату России, который пройдёт в 20-х числах декабря.

«Живём дальше, ничего не случилось. Ждали солнышко, пошёл дождь. И что? Надеваем плащ и идём, берём зонтик. Продолжаем жить, перестраиваемся, волосы не рвём, их и так мало осталось.

Проведём сейчас некоторые мероприятия и будем готовиться к чемпионату России. Мы планировали лететь 10 часов до Владивостока, потом обратно. А теперь нас ждет лёгкий отдых и спокойная подготовка к чемпионату России», — приводит слова Москвиной ТАСС.

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