«Всем от этого только лучше». Жулин — об отмене финала Гран-при по фигурному катанию

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал решение организаторов отменить финал Гран-при по фигурному катанию. Турнир должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря, его отменили из-за распространения нового штамма коронавируса.

«В мире неспокойная ситуация. От этого всем только лучше будет.

Лучше пусть перенесут на более поздние сроки… Например, после Олимпиады. Я особо не расстроился. Этот новый штамм только выявили, они сами были заинтересованы провести Гран-при. Они делают так, как лучше для здоровья людей», — приводит слова Жулина «Спорт-экспресс».

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