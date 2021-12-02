Ягудин рассказал о прогрессе Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, как изменилась работа фигуристки Алины Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода». Ягудин и Загитова вместе ведут телешоу.

«В прошлом сезоне, когда я узнал, что она будет моей соведущей, нужно было пройти пробы. Я пришёл в «Останкино». Мы попробовали просто почитать, по уху поработать. Я понял, что это будет очень тяжело. И я спокойно к этому отнёсся, потому что вспомнил себя. Я понимал, что будет тяжело, вспоминая, с чего и я начинал.

Надо отдать должное — что в прошлом году, что в этом году человек ни разу не пришёл неподготовленным. Я знаю, что она занимается с преподавателем по сценической речи. В этом сезоне ей легче. Мы сидим, смотрим номер. Потом я выхожу — я без уха работаю, просто импровизация — и быстро нахожу нужную информацию. И дальше Алина берёт интервью в «кисс энд край». Если в прошлом году ей помогали, её вели, то в этом году, это даже было на первой съёмке, она говорит: «Пожалуйста, можете мне не мешать?», — сказал Ягудин на YouTube-канале Super.