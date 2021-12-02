Алексей Ягудин рассказал, как относится к Евгению Плющенко

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о двукратном чемпионе Олимпийских игр Евгении Плющенко.

«Мы выбрали абсолютно разные пути развития. Это было… Я иногда говорю: я буду умирать — мне будут задавать вопрос про моё отношение к Жене.

Моё понимание Жени: это гениальнейший спортсмен. Я всегда это говорил и буду говорить. Выступал, начиная со мной, заканчивая энным количеством лет после меня, столько медалей. Четыре медали Олимпиады. Как спортсмен – гениальная личность, честно. Как человек – не знаю», — рассказал Ягудин в интервью YouTube-каналу Super.

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