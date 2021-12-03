Александра Трусова объявила о намерении выступить на чемпионате России, несмотря на травму
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Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что намерена принять участие в чемпионате страны, несмотря на недавно полученную травму. В октябре Трусова снялась с этапа Гран-при в Токио (Япония) из-за травмы. До этого она выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе (США).
Трусову спросили, что для неё в данный момент является ключевым вопросом.
«Конечно, подготовиться хорошо к чемпионату России. Да, восстанавливаюсь, тренируюсь», — рассказала спортсменка в эфире Первого канала.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря.
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