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Александра Трусова объявила о намерении выступить на чемпионате России, несмотря на травму

Александра Трусова объявила о намерении выступить на чемпионате России, несмотря на травму
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Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что намерена принять участие в чемпионате страны, несмотря на недавно полученную травму. В октябре Трусова снялась с этапа Гран-при в Токио (Япония) из-за травмы. До этого она выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе (США).

Трусову спросили, что для неё в данный момент является ключевым вопросом.

«Конечно, подготовиться хорошо к чемпионату России. Да, восстанавливаюсь, тренируюсь», — рассказала спортсменка в эфире Первого канала.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря.

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