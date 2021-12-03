Комментатор Андрей Журанков: Валиева и Загитова? Сравнение не в пользу Алины

Известный комментатор Андрей Журанков сравнил российскую фигуристку Камилу Валиеву и олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании Алину Загитову.

«Давайте по-честному. Сравнивать катание Валиевой и катание Загитовой в 15 лет — сравнение будет явно не в пользу Загитовой, хотя она олимпийская чемпионка. Ну не было у нас такой фигуристки. У неё полётное скольжение, которое усиливается её балетной вытянутостью, её точёными руками, точёными ногами, всё это вытянуто в струнку.

Ну вы посмотрите Загитову. У Загитовой «Дон Кихот» — абсолютно классная, новаторская программа Тутберидзе. И именно благодаря этой новаторской программе Загитова тогда стала олимпийской чемпионкой. Тутберидзе сделала Алину Загитову олимпийской чемпионкой. Вы можете меня проклясть, но это Тутберидзе сделала Загитовой такую программу и так её натренировала, что она стала олимпийской чемпионкой. А не Алина Загитова сама такая гениальная, великая, нет. Это была работа тренера. Сейчас тоже работа тренера. Но Валиева внутренне… Ну не было у нас такой фигуристки. Ну не было в истории фигурного катания фигуристки с такими данными. Я не знаю, с кем её сравнить», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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