Евгений Плющенко привёз воспитанников своей академии на шоу в Турин

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко рассказал, как вместе с воспитанниками своей академии «Ангелы Плющенко» на частном самолёте прилетел в Италию для участия в ледовом шоу «Ван Гог на льду».

В представлении примут участие Вероника Жилина, Софья Титова и Александр Плющенко. Вместе с юными спортсменами в Турин прилетела и супруга Плющенко – продюсер Яна Рудковская.

«Привет, Италия. Вот мы и в Турине, прекрасная «Палавела». С нетерпением ждём наших итальянских зрителей сегодня вечером», – написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».