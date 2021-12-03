Евгений Плющенко привёз воспитанников своей академии на шоу в Турин
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко рассказал, как вместе с воспитанниками своей академии «Ангелы Плющенко» на частном самолёте прилетел в Италию для участия в ледовом шоу «Ван Гог на льду».
В представлении примут участие Вероника Жилина, Софья Титова и Александр Плющенко. Вместе с юными спортсменами в Турин прилетела и супруга Плющенко – продюсер Яна Рудковская.
«Привет, Италия. Вот мы и в Турине, прекрасная «Палавела». С нетерпением ждём наших итальянских зрителей сегодня вечером», – написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
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