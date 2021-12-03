Алина Загитова: для себя решила, что не стану загадывать на будущее

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, каким видит своё будущее.

«Я для себя решила, что не стану загадывать на будущее. Мы не знаем, куда нас жизнь приведёт, что мы будем делать. Мне нравится и в сфере журналистики, и на телевидении. И естественно, быть тренером. Думаю, передавать опыт младшему поколению – это очень достойно, и для меня это важно.

Сейчас я бы хотела пожелать, естественно, здоровья. Всегда идти к цели, которую ты себе поставил, это, правда, важно. Меня не раз это спасало: я ставлю перед собой задачи, цели, иногда их пишу, но никогда никому не говорю. И когда они сбываются, это для меня очень хороший показатель», – сказала Загитова в интервью YouTube-каналу Cafecito con Masha.

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Алина участвует в ледовых шоу, является ведущей проекта «Ледниковый период», а также получает высшее образование.