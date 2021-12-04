Ургант — Валиевой: ты не одна катаешься на карте? В тебя Майя может въехать

Фигуристки группы Этери Тутберидзе – Камила Валиева, Майя Хромых и Алёна Косторная — побеседовали с ведущим вечернего шоу Иваном Ургантом о хобби и мемах.

Валиева: Гонять на карте опасно, но я это делаю очень осторожно, как могу. Не знаю, какая там скорость, потому что у картов нет спидометра. Мы даже с Майей ходили перед короткой программой на картинге кататься вечером.



Ургант: Камила, ты же катаешься не одна? В тебя может кто-то на карте въехать. Вот Майя может въехать. Скоро выступление, и Майя может специально…



Косторная: Майя может.



Хромых: Майя может.



Валиева: Майя может.



Косторная: Майя может! (все смеются)



Ургант: Не страшно? Экстремальный же вид спорта.

Валиева: Нет. Мне, наоборот, нравится.



Ургант: Майя, вы не могли бы рассказать про фразу, которая стала мемом: «Майя может»? Если бы мы были в Мексике, речь бы шла о племени, но здесь речь идёт о фигуристке сборной России.



Хромых: Когда я выучила четверной прыжок, Этери Георгиевна в группу выставила мой прыжок и поставил хештег #Майяможет. А потом я на финале Кубка России впервые прыгнула два четверных прыжка, вышла со льда, и она сказала: «Майя может». И после этого все подхватили.

Фото можно посмотреть на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».