«У тебя замечательный голос». Елизавета Туктамышева отреагировала на просьбу Синициной

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, обратилась к подписчикам с просьбой.
«Ребят, я как-то не особо много рассказываю здесь о себе. Но хочу попробовать это исправить. Напишите в комментариях, что вам интересно узнать, о чём больше рассказывать, что показывать? И расскажите, кто знает, как начать снимать сторис с собой и говорить в них? Почему у других это всегда смотрится ок, а когда пытаешься сама, чувствуешь себя как-то странно?» — написала Синицина.
Пост доступен в «инстаграме» Виктории Синициной
На просьбу Виктории отреагировала фигуристка Елизавета Туктамышева. Она написала в комментарии: «Только практика! У тебя замечательный голос».
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