Алина Загитова: у меня личные симпатии ко всем, кто претендует на поездку в Пекин
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Олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова заявила, что испытывает личные симпатии ко всем фигуристкам-одиночницам, которые являются кандидатами на место в составе сборной России на Играх-2022 в Пекине, так как большинство из них занимается в группе Этери Тутберидзе.
«Слушайте, я же со всеми девочками вместе занимаюсь, со всеми общаюсь. Так что у меня личные симпатии ко всем, кто претендует на поездку в Пекин. У нас вообще дружеская атмосфера, так что пусть победит сильнейший. Желаю здоровья всем девочкам. Та же Даша Усачёва травмировалась на соревнованиях. Так что прежде всего здоровья желаю всем, потом уже – удачи», — приводит слова Загитовой «РИА Новости».
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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