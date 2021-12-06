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Джонатан Байер предположил, какие места заняли бы российские фигуристки в финале Гран-при

Джонатан Байер предположил, какие места заняли бы российские фигуристки в финале Гран-при
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Американский блогер и музыкант Джонатан Байер рассказал, как, по его мнению, завершился бы финал Гран-при в женском одиночном катании, если бы соревнования не отменили из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса. Финал должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря.

«Думаю, первой стала бы Валиева, второй — Щербакова, третьей — Туктамышева. Майя Хромых заняла бы четвёртое место. Каори Сакамото могла бы стать пятой. Мой прогноз основывается на том, что Хромых откатает программы чисто, хотя это всегда непредсказуемо. Думаю, она стала бы четвёртой или пятой. Косторная стала бы шестой», — сказал Байер в подкасте The Skating Lesson.

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