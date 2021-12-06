Журналист Дэвид Лис — о «Вечернем Урганте»: почему Майя Хромых выглядела как Питер Пэн?

Американский блогер, музыкант Джонатан Байер и журналист Дэвид Лис поделились впечатлениями от выпуска шоу «Вечерний Ургант» с участием российских фигуристок Камилы Валиевой, Анны Щербаковой, Алёны Косторной и Майи Хромых.

«У Косторной новые татуировки, новые губы, новая причёска — всё новое. Она с другими фигуристками была на этом ТВ-шоу. Их там одели в гламурном стиле, но почему же Майя Хромых выглядела как Питер Пэн из школьной постановки? Что с этой девушкой?» — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.



«Они так отличались от своих образов на льду. Мне потребовалось время, чтобы их идентифицировать. У них такие пышные причёски, на льду этого не видно», — отметил Байер.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» команды Этери Тутберидзе.

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