Американский журналист обратился к Этери Тутберидзе по поводу программы Михаила Коляды

Американский журналист Дэвид Лис выразил уверенность, что российскому фигуристу Михаилу Коляде стоит поменять свою произвольную программу, и обратился к тренеру Этери Тутберидзе.

«Боже, пусть он поменяет свою программу. Выступая со «Списком Шиндлера», Коляда выглядит таким несчастным. Поменяй энергетику! Этери, я знаю, что Коляда не твой любимый человек, потому что он подводит сборную в борьбе за золото командных соревнований. Этери, пожалуйста, сделай так, чтобы он поменял программу на «Нуреева», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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