Дэвид Лис: в команде Тутберидзе легко могли бы выгнать Косторную ещё вчера

Американский журналист Дэвид Лис оценил ситуацию в команде тренера Этери Тутберидзе в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Валиева становится выше с каждым днём, Дарья Усачёва травмирована. Трусова травмировалась, пробуя исполнить все эти четверные прыжки. Майя Хромых… Кто знает? Этери не составляет планы на будущее. Если Олимпиаду перенесут на год, то кто же является главной звездой Тутберидзе среди юниорок? Софья Акатьева. По возрасту ей не хватает лишь 6 дней для участия в Олимпиаде.

Им придётся выставлять Аделию Петросян. Они могли бы легко выгнать Косторную ещё вчера, чтобы готовить Петросян к Олимпиаде. Думаете, Косторная выдержит в такой компании ещё год? Она уже планирует завести свой YouTube-канал, я буду его смотреть», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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