Татьяна Тарасова: кто такая Рудковская, чтобы ей отвечать?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова музыкального продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?» — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Ранее Тарасова заявила, что пока не видит потенциала в восьмилетнем Саше, сыне Плющенко и Рудковской. Яна ответила: «Она не видит, а Алексей Николаевич Мишин, Елена Анатольевна Чайковская видят. Брайан Орсер видит, Рафаэль Арутюнян видит, Николай Морозов видит, и мой муж и вся его команда видят. Эти мнения для меня авторитетны. Мнение Татьяны Анатольевны Тарасовой для кого-то являются авторитетными, но для меня, так как она не воспитывала моего мужа и не имеет никакого отношения к моей семье, её мнение по поводу моего ребёнка не является основополагающим».

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