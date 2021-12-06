Дэвид Лис: знаете, кто поддерживает идею Норвегию о повышении возрастного ценза? Плющенко!

Американский журналист Дэвид Лис оценил реакцию российской стороны на идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет.

«Русские любят говорить о возрастном цензе. Они у всех об этом спрашивают ради кликов. Кто-то говорит, мы доминируем, как они смеют? А знаете, кто поддерживает эту идею Норвегии? Плющенко! Знаете, почему Плющенко её поддерживает? Потому что он понимает: в таком случае победам фигуристок Тутберидзе конец. Он верит, что его ученицы смогут выступать до 17. Урманов в этом вопросе был более логичен. Он сказал, что не хочет видеть однодневок», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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