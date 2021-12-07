«Какая прелесть, я в восторге!» Татьяна Тарасова — о новом номере Медведевой и Милохина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила новый номер двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, который те представили на телешоу «Ледниковый период».

Медведева и Милохин выступили с новым номером на «Ледниковом периоде» под песню The Weeknd и Эда Ширана Dark Times. Фигуристка каталась в коротком чёрном платье, тиктокер — в белой рубашке и чёрных джинсах. Пара исполнила несколько сложных поддержек и параллельный прыжок. После выступления зрители в зале стоя приветствовали дуэт Медведевой и Милохина.

«Какая прелесть! Я в восторге! Практически в невменяемом состоянии», — цитирует Тарасову Sport24.

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