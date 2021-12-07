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Бывшая ученица Тутберидзе стала тренером клуба «Лига фигурного катания»

Бывшая ученица Тутберидзе стала тренером клуба «Лига фигурного катания»
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Российский клуб «Лига фигурного катания» на своей странице в «Инстаграме» представил нового тренера – 16-летнюю Алёну Канышеву.

Канышева громко заявила о себе в сезоне-2018/2019, когда ученица Светланы Пановой («Снежные барсы») стала призёром двух этапов юниорской серии Гран-при, а в финале заняла третье место, опередив Анну Щербакову. Затем Алёна перешла в группу Этери Тутберидзе и даже выучила четверной тулуп, но из-за проблем со здоровьем вынуждена была уйти в танцы на льду. В текущем сезоне в паре с Андреем Пылиным она выиграла международный турнир Ice Star.

Видео можно посмотреть на странице клуба «Лига фигурного катания» в «Инстаграме».

В «Лиге фигурного катания» Канышева будет работать со старшей и младшей спортивной группой филиала в СК «Молодёжка» вместе с Полиной Глушак и Максимом Беляковым.

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