Даня Милохин нежно поцеловал Евгению Медведеву в новом номере в «Ледниковом периоде». Фото

Российский тиктокер Даня Милохин нежно поцеловал двукратную чемпионку мира в женском одиночном катании Евгению Медведеву в новом номере на телепроекте «Ледниковый период». Соответствующее фото появилось в «сториз» «инстаграма» Медведевой.
Фото: «инстаграм» евгении медведевой
Медведева и Милохин выступили с новым номером на «Ледниковом периоде» под песню The Weeknd и Эда Ширана Dark Times. Фигуристка каталась в коротком чёрном платье, тиктокер — в белой рубашке и чёрных джинсах. Пара исполнила несколько сложных поддержек и параллельный прыжок. После выступления зрители в зале стоя приветствовали дуэт Медведевой и Милохина.
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