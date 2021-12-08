Тарасова — о номере Мельниковой и Маринина: не ожидала, что так понравится. Я злой человек

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила новый номер актрисы Дарьи Мельниковой и фигуриста Максима Маринина на шоу «Ледниковый период». Участники исполнили номер под песню Земфиры «Злой человек», являющийся саундтреком к фильму «Северный ветер».
«Я даже не ожидала, что мне это может понравиться до такой степени. А степень очень высокая. Я злой человек», — приводит слова Тарасовой WMJ.
Максим Маринин — олимпийский чемпион по фигурному катанию в паре с Татьяной Тотьмяниной. Кроме того, они — двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России.
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