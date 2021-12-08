Российский тренер подробно разобрал ошибки Анны Щербаковой и Алёны Косторной на прыжках

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Иван Островский разобрал ошибки на прыжках, которые допускают Анна Щербакова и Алёна Косторная, выступающие под руководством Этери Тутберидзе.

«Если хотеть, можно придраться к кому угодно. К лутцу Щербаковой, например. Мол, Анна прыгает с плоского ребра. Да, бывают такие моменты. Но каждый надо разбирать отдельно. Где-то действительно с плоского, где-то нет. У каждого фигуриста есть определённые склонности. Та ошибка, которая есть у Щербаковой, — следствие недостатка начального вращения, из-за этого приходится сильнее вкручиваться вокруг правой ноги — это тянется с детства, может, с двойного прыжка. Может, Этери Георгиевна (хотя где я, а где она) эти слова увидит и не согласится — окей. Но обычно такие ошибки тренеры стараются завуалировать, компенсировать.

Я бы выделил ещё Косторную, которая прыгает вроде как суперклассный тройной аксель. Я в нём вижу конкретные склонности к ошибкам. Победителей не судят, ты выехала — молодец. Умудрился фигурист как-то компенсировать отклонения от условно идеальной техники — красавчик. Но у неё очень крутая дуга захода и сваливается опорная нога, это конкретно видно. Вот этот эксклюзивный зигзагообразный заход, скорее всего, был конкретно придуман под неё. При прыжке нужно правильно распределить вес, у неё степ-ауты именно из-за свала опорной ноги, который этот заход пытается компенсировать», — приводит слова Островского «Спорт-экспресс».

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