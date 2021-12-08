Фигуристка Анна Щербакова рассказала, кто её вдохновляет

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, кто её вдохновляет и влияет на неё.

«Если говорить о фигурном катании, конечно, в первую очередь это Этери Георгиевна Тутберидзе. В спорте всегда важно прислушаться к авторитету тренера. Мои родители поддерживают меня в тренировочном процессе, но они не могут дать профессиональную оценку того, что я делаю.



Есть другие спортсмены, люди вне спорта, которые в той или иной ситуации могут меня вдохновить, но я не могу назвать кого-то конкретного. Юдзуру один из них, есть фигуристы, которые просто великолепны, как и Нэйтан Чен. Я не сравниваю их друг с другом. Они настолько уникальны, что никто не проигрывает по сравнению с другим. Ещё мне нравятся Боян и Юма, очень интересные фигуристы. В танцах мне особенно нравятся Габи и Гийом. На этапе Гран-при в Италии я впервые сфотографировалась с ними и очень этому рада. Что касается женщин, мне всегда нравилась Мао Асада, когда я была маленькой, мне нравилось, как она каталась, прыгала и всё это соединяла. Смотрела на Юлию Липницкую. Считаю, что её программа «Список Шиндлера» — одна из лучших в мире фигурного катания. Могу перечислить ещё многих фигуристов, за которыми следила или слежу, все они каким-то образом вдохновили меня», — сказала Щербакова в интервью журналу Pirouette.