Фигуристка Анна Щербакова рассказала, кто её вдохновляет

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, кто её вдохновляет и влияет на неё.
«Если говорить о фигурном катании, конечно, в первую очередь это Этери Георгиевна Тутберидзе. В спорте всегда важно прислушаться к авторитету тренера. Мои родители поддерживают меня в тренировочном процессе, но они не могут дать профессиональную оценку того, что я делаю.
Есть другие спортсмены, люди вне спорта, которые в той или иной ситуации могут меня вдохновить, но я не могу назвать кого-то конкретного. Юдзуру один из них, есть фигуристы, которые просто великолепны, как и Нэйтан Чен. Я не сравниваю их друг с другом. Они настолько уникальны, что никто не проигрывает по сравнению с другим. Ещё мне нравятся Боян и Юма, очень интересные фигуристы. В танцах мне особенно нравятся Габи и Гийом. На этапе Гран-при в Италии я впервые сфотографировалась с ними и очень этому рада. Что касается женщин, мне всегда нравилась Мао Асада, когда я была маленькой, мне нравилось, как она каталась, прыгала и всё это соединяла. Смотрела на Юлию Липницкую. Считаю, что её программа «Список Шиндлера» — одна из лучших в мире фигурного катания. Могу перечислить ещё многих фигуристов, за которыми следила или слежу, все они каким-то образом вдохновили меня», — сказала Щербакова в интервью журналу Pirouette.
- 8 декабря 2021
-
18:33
-
17:50
-
17:22
-
16:38
-
16:30
-
16:24
-
12:40
-
11:46
-
11:15
-
09:50
-
08:35
-
07:54
-
07:46
-
07:40
-
07:32
- 7 декабря 2021
-
23:55
-
23:26
-
22:58
-
21:12
-
20:39
-
19:56
-
18:33
-
18:10
-
17:32
-
16:19
-
16:02
-
15:32
-
15:13
-
13:56
-
12:06
-
08:11
-
00:08
- 6 декабря 2021
-
22:58
-
22:39
-
22:07