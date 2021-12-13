Двукратные чемпионы мира из Китая Вэньцзин Суй и Цун Хань отобрались на Олимпиаду в Пекине

Двукратные чемпионы мира в парном катании Вэньцзин Суй и Цун Хань гарантировали себе место в составе сборной Китая на домашние Олимпийские игры – 2022 в Пекине, сообщает Shine.

Также в парном катании Китай на Играх представят Чэн Пэн и Ян Цзинь. В танцах на льду выступит дуэт Ван Шиюэ и Синьюй Лю.

Также сообщается, что заявка команды на соревнования в одиночном катании определится ближе к январю. У мужчин на участие в домашней Олимпиаде претендуют Цзинь Боян, Хань Янь и Чэнь Юйдун, у женщин – Хунъи Чэнь, И Чжу и Эшли Лин.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).

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