Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Милохин: спасибо Медведевой, что научила меня есть

Милохин: спасибо Медведевой, что научила меня есть
Комментарии

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин дали интервью ведущей «Ледникового периода» Алине Загитовой после своего финального номера на телепроекте.

Медведева: «Мы старались сделать самый новогодний номер, и, кажется, у нас получилось. Как только музыка началась, я так расслабилась и каталась в своё удовольствие».

Милохин: «Мы летали, плавали».

Загитова: «Проект уже заканчивается. Что будете делать после него — без этих тренировок?»

Милохин: «Спать нормально, есть нормально».

Загитова: «Ты же начал нормально есть только сейчас, потому что Женя заставила».

Милохин: «Да, спасибо Жене, что научила меня есть (смеётся). Теперь я буду кататься, когда хочу. Когда мы ставили финальный номер, я ныл: «Отпустите, пожалуйста, я устал!»

Медведева: «И не ты один ныл».

Милохин: «Да, мы оба ныли. Но, когда номер уже был поставлен, мне стало грустновато. Но я думаю, что грустить нет смысла».

Также пара поздравила зрителей с наступающим Новым годом.

«Желаю, чтобы весь год был удачным и вы были счастливыми», — пожелала Медведева.

«Важно не забывать мечтать, чуваки, и не только в Новый год, а всегда», — приводит слова Милохина «Газета.Ru».

«Теперь у меня другая жизнь». Как Медведева ворвалась в шоу-бизнес благодаря Милохину «Теперь у меня другая жизнь». Как Медведева ворвалась в шоу-бизнес благодаря Милохину
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021