Милохин: спасибо Медведевой, что научила меня есть

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин дали интервью ведущей «Ледникового периода» Алине Загитовой после своего финального номера на телепроекте.
Медведева: «Мы старались сделать самый новогодний номер, и, кажется, у нас получилось. Как только музыка началась, я так расслабилась и каталась в своё удовольствие».
Милохин: «Мы летали, плавали».
Загитова: «Проект уже заканчивается. Что будете делать после него — без этих тренировок?»
Милохин: «Спать нормально, есть нормально».
Загитова: «Ты же начал нормально есть только сейчас, потому что Женя заставила».
Милохин: «Да, спасибо Жене, что научила меня есть (смеётся). Теперь я буду кататься, когда хочу. Когда мы ставили финальный номер, я ныл: «Отпустите, пожалуйста, я устал!»
Медведева: «И не ты один ныл».
Милохин: «Да, мы оба ныли. Но, когда номер уже был поставлен, мне стало грустновато. Но я думаю, что грустить нет смысла».
Также пара поздравила зрителей с наступающим Новым годом.
«Желаю, чтобы весь год был удачным и вы были счастливыми», — пожелала Медведева.
«Важно не забывать мечтать, чуваки, и не только в Новый год, а всегда», — приводит слова Милохина «Газета.Ru».
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