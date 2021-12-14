Загитова опубликовала видео о разных гранях своего характера. Рудковская отреагировала

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в «Инстаграме» забавное видео о разных гранях своего характера.

«То, что тебя не убивает, делает сильнее», — написала Загитова под видео.

Публикация доступна в «инстаграме» Алины Загитовой.

На пост отреагировала супруга Евгения Плющенко, музыкальный продюсер Яна Рудковская. Она оставила в комментариях эмодзи «огонь» и «100%».

Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.

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