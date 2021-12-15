Ирина Роднина отреагировала на включение Александры Трусовой в список участников ЧР

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала включение Александры Трусовой в список участников чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Ранее Трусова получила травму незадолго до этапа Гран-при Японии и снялась с турнира, хотя изначально была заявлена на него.

«Замечательно. Если Трусова примет участие в чемпионате России — хорошая новость. Чемпионат России — это отборочные соревнования, по итогам которых формируется состав сборной. Участие просто необходимо для дальнейшего попадания на Олимпийские игры. Но пока рано о чём-то говорить, давайте дождёмся соревнований и результатов», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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