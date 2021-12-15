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Джонатан Гурейро рассказал о подготовке Загорски к ЧР после менингита

Джонатан Гурейро рассказал о подготовке Загорски к ЧР после менингита
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Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, рассказал о тренировочном процессе перед чемпионатом России.

«К чемпионату России подходим на полном позитиве. И сами диву даемся, какие объёмы работы удается проделывать на заключительном этапе подготовки к поездке в Санкт-Петербург. Тиффани, конечно, герой. И тренеры довольны, это радует», — цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, пара Гурейро/Загорски является серебряным призёром чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду и неоднократным призёром этапов Гран-при России и Японии. Загорски перенесла менингит, из-за чего пара не смогла выступить на Гран-при США. Спортсменку выписали из больницы в октябре.

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