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Алина Загитова уже нарядила ёлку на Новый год. Фото

Алина Загитова уже нарядила ёлку на Новый год. Фото
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в своём «инстаграме» свежую фотографию. Спортсменка уже нарядила ёлку на Новый год.

«Новый год – это самый атмосферный праздник! Все в ожидании подарков, чуда и прекрасного настроения! Всё вокруг преображается, сверкает, а ароматы морозного воздуха, хвои и зимних ягод настраивают на праздничный лад! И, конечно, все ждут новогодние каникулы, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил, провести время с семьёй, поставить новые цели на 2022 год», — написала Загитова, прикрепив текст к соответствующему фото.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

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