Траньков обратился к тем, кто считает, что он не любит Медведеву

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков объяснил, почему в финальном выпуске «Ледникового периода» не снизил оценку за прокат Евгении Медведевой и Дане Милохину, несмотря на падение тиктокера.

«Я поставил максимум баллов, и на это есть три причины. Во-первых, однажды я уже поступился своими принципами — не снял оценку за падение одному из участников проекта. Своей близкой родственнице. Во-вторых, Женя Медведева всегда каталась чисто на чемпионатах мира и побеждала, а я однажды на ровном месте растянулся, но это всё равно была победа. В-третьих, все признаются этой паре в любви, а мне всегда пишут, что я не люблю Медведеву. Так вот, все, кто это пишут: идите в жопу!» — приводит слова Транькова «Газета.Ru».