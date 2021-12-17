Диана Дэвис и Глеб Смолкин попали в предварительный состав участников чемпионата России

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, вошли в предварительный состав участников чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Предварительный состав участников ЧР по фигурному катанию (танцы на льду)

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Москва)

2. Ксения Ермакова/ Владислав Пантелеев (Нижегородская обл.)

3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Москва)

4. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Самарская обл.)

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург)

6. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Пермский край)

7. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Москва)

8. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Москва)

9. Александра Степанова/Иван Букин (Москва)

10. Влада Павленина/Александр Алексанян (Москва/Свердловская область)

11. Елизавета Пасечник/Блинов Дмитрий (УОР №1 Московская область)

12. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Московская область)

13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская область/Самарская

область)

14. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Москва)

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